СК РФ возбудил уголовное дело из-за крушения бизнес-джета Пригожина под Тверью

СК РФ возбудил уголовное дело после крушения бизнес-джета Пригожина под Тверью

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело после крушения в Тверской области бизнес-джета Embraer, принадлежащего Евгению Пригожину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. На место происшествия выехала следственная группа.

Ранее сообщалось, что специальная комиссия Росавиации начала расследование крушение самолета.

О крушении самолета вблизи населенного пункта Куженкино в Бологовском районе Тверской области стало известно вечером 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. По информации МЧС, на борту находились десять человек, из них три члена экипажа и семь пассажиров. Предварительно, выживших нет.