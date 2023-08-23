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21:17, 23 августа 2023Силовые структуры

СК РФ возбудил уголовное дело из-за крушения бизнес-джета Пригожина под Тверью

СК РФ возбудил уголовное дело после крушения бизнес-джета Пригожина под Тверью

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело после крушения в Тверской области бизнес-джета Embraer, принадлежащего Евгению Пригожину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. На место происшествия выехала следственная группа.

Ранее сообщалось, что специальная комиссия Росавиации начала расследование крушение самолета.

О крушении самолета вблизи населенного пункта Куженкино в Бологовском районе Тверской области стало известно вечером 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. По информации МЧС, на борту находились десять человек, из них три члена экипажа и семь пассажиров. Предварительно, выживших нет.

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    Илона Палей
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