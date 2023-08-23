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21:13, 23 августа 2023Россия

Комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета в Тверской области

Комиссия Росавиации приступила к расследованию крушения Embraer Legacy

Фото: Александр Кряжев / Коммерсантъ

Специальная комиссия Росавиации начала расследование крушение самолета Embraer Legacy в Тверской области, на котором предположительно мог находиться бизнесмен Евгений Пригожин. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия с самолетом Embraer – 135 (ЕВМ-135BJ), происшедшего 23 августа в Тверской области», — говорится в сообщении Росавиации.

Самолет Embraer, разбившийся в Тверской области, принадлежал компании «МНТ-Аэро». Как стало известно, компания специализируется на бизнес-перевозках.

О крушении самолета вблизи населенного пункта Куженкино в Бологовском районе Тверской области стало известно вечером 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. По информации МЧС, на борту находились десять человек, из них три члена экипажа и семь пассажиров. Предварительно, выживших нет.

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    Варвара Кошечкина
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