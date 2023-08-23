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21:08, 23 августа 2023Россия

Стала известна принадлежность разбившегося в Тверской области самолета

Росавиация: разбившийся в Тверской области самолет принадлежал «МНТ-Аэро»

Кадр: Telegram-канал Mash

Самолет Embraer, разбившийся в Тверской области, принадлежал компании «МНТ-Аэро». Об этом сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

Как стало известно, компания специализируется на бизнес-перевозках. Потерпевший крушение самолет выполнял рейс по маршруту МоскваСанкт-Петербург. Предварительно, на борту находились семь пассажиров и три члена экипажа.

Также сообщается, что комиссия Росавиации начала расследование авиакатастрофы. В данный момент производится сбор материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии судна, погоде на маршруте полета и работе диспетчеров.

Ранее стало известно, что на борту разбившегося самолета мог находиться бизнесмен Евгений Пригожин. Его имя и фамилия значатся в списках пассажиров.

Вечером 23 августа бизнес-джет Embraer потерпел крушение в районе Куженкина в Бологовском районе Тверской области. Предварительно, выживших нет.

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    Константин Лысяков
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