Стала известна принадлежность разбившегося в Тверской области самолета

Росавиация: разбившийся в Тверской области самолет принадлежал «МНТ-Аэро»

Самолет Embraer, разбившийся в Тверской области, принадлежал компании «МНТ-Аэро». Об этом сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

Как стало известно, компания специализируется на бизнес-перевозках. Потерпевший крушение самолет выполнял рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Предварительно, на борту находились семь пассажиров и три члена экипажа.

Также сообщается, что комиссия Росавиации начала расследование авиакатастрофы. В данный момент производится сбор материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии судна, погоде на маршруте полета и работе диспетчеров.

Ранее стало известно, что на борту разбившегося самолета мог находиться бизнесмен Евгений Пригожин. Его имя и фамилия значатся в списках пассажиров.

Вечером 23 августа бизнес-джет Embraer потерпел крушение в районе Куженкина в Бологовском районе Тверской области. Предварительно, выживших нет.