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23:07, 23 августа 2023Россия

Опубликован список пассажиров разбившегося в Тверской области самолета

Росавиация публиковала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета

Фото: Михаил Царюк / РИА Новости

Опубликованы фамилии пассажиров и членов экипажа самолета, упавшего в Тверской области. Список разместило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в своем Telegram-канале.

Среди них — Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, основатель и командир частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Также пассажирами числятся Николай Матусеев, Валерий Чекалов, Александр Тотмин, Евгений Макарян и Сергей Пропустин.

Также в ведомстве отметили, что полет бизнес-джета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что следствие рассматривает несколько версий причин крушения самолета в Тверской области, среди них — ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. Следователи изучают полетную документацию и технические регламенты рейса.

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