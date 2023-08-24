Путин впервые высказался о гибели Пригожина. Чем ему запомнился основатель ЧВК?

Путин высказался о гибели Пригожина и выразил соболезнования семьям других жертв

Президент России Владимир Путин впервые высказался о крушении самолета Embraer в Тверской области, при котором погиб основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Глава государства выразил соболезнования семьям жертв.

Крушение самолета бизнесмена произошло 23 августа. Среди пассажиров значился сам Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. По одной из версий следствия, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.

«Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия», — заявил Путин.

Фото: СК РФ / РИА Новости

Путин заверил, что расследование крушения самолета Пригожина доведут до конца

Глава государства заверил, что расследование крушения самолета под Тверью доведут до конца.

«Что совершенно точно: мне сегодня докладывал с утра руководитель Следственного комитета — они уже начали предварительное расследование этого происшествия. Оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца», — сообщил глава государства.

Президент раскрыл обстоятельства возвращения Пригожина в Россию в день гибели

Евгений Пригожин вернулся из Африки 23 августа, в день крушения своего самолета, рассказал Путин.

Он был талантливым человеком, талантливым бизнесменом, работал не только у нас в стране, с результатом, за границей работал, в Африке, в частности Владимир Путин

Он отметил, что Пригожин был талантливым человеком и бизнесменом, который результативно работал за границей, в том числе в Африке. По словам президента, там Пригожин занимался нефтью, газом и драгоценными металлами.

Путин назвал Пригожина человеком сложной судьбы, который добавился нужных результатов

Владимир Путин рассказал, что был знаком с Евгением Пригожиным с начала 1990-х. По словам президента, погибший бизнесмен был человеком сложной судьбы, который добивался нужных результатов и для себя, и для общего дела, в том числе когда его просил сам Путин.

«Он был талантливым человеком, талантливым бизнесменом, работал не только у нас в стране, с результатом, за границей работал, в Африке, в частности», — рассказал Путин.

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Кроме того, президент отметил, что ЧВК «Вагнер» внесла «существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине». Путин заверил, что эти заслуги не будут забыты.

Пригожин погиб через два месяца после мятежа

23 июня 2023 года пресс-служба Евгения Пригожина обвинила Министерство обороны России в якобы произведенном по местам дислокации «Вагнера» ракетном ударе. Бойцы ЧВК заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону, а также выдвинулись в сторону Москвы. Владимир Путин тогда назвал их действия военным мятежом и заявил, что его организаторы предали не только страну, но и собственных людей.

Колонны «Вагнера» остановились на расстоянии 200 километров от столицы после телефонного разговора бизнесмена с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Пригожин заявил, что приказал вагнеровцам вернуться в полевые лагеря, а после по договоренности с Лукашенко уехал в Белоруссию, куда вскоре передислоцировалась часть его подчиненных.