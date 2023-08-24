Путин выразил соболезнования после крушения самолета Пригожина
Президент Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении EmbraerСюжетКрушение самолета Пригожина
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Embraer в Тверской области, произошедшего 23 августа. Его цитирует РИА Новости.
«Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия», — высказался Путин.