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19:05, 24 августа 2023Россия

Путин выразил соболезнования после крушения самолета Пригожина

Президент Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Embraer
СюжетКрушение самолета Пригожина
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Embraer в Тверской области, произошедшего 23 августа. Его цитирует РИА Новости.

«Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия», — высказался Путин.

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    Антон Похиляк
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