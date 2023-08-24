«Лента.ру» собрала реакции мировых СМИ на гибель бизнесмена Евгения Пригожина

23 августа произошло крушение самолета бизнесмена, основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Среди пассажиров значился сам Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. Новость об авиакатастрофе попала на первые полосы ведущих международных СМИ. В материалах журналисты и эксперты рассказывают, каким он был.

CNN: «годами был неуловимой фигурой»

«Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, который, по словам Росавиации, находился на борту самолета, потрепавшего крушение, в результате которого погибли все находившиеся на борту, был настолько близок к Владимиру Путину, что его называли личным шеф-поваром президента (…). Годами Пригожин был неуловимой фигурой, которая обогащалась в хаосе возможностей постсоветской экономики», — говорится в публикации американского CNN.

Bloomberg: «карьера начиналась скромно»

Американское агентство Bloomberg пишет, что карьера Пригожина «начиналась скромно», прежде чем он смог основать прибыльный бизнес, связанный с общественным питанием.

Бывший заключенный, который в 1980-х годах провел около десяти лет в тюрьме за грабеж, Пригожин начинал свою карьеру продавцом хот-догов. Затем, в 1990-х годах, он основал ресторанный бизнес в Санкт-Петербурге и познакомился с [президентом России Владимиром] Путиным, который тогда был заместителем мэра города. (...) Богатство Пригожина резко возросло после того, как его компания «Конкорд» выиграла крупные государственные контракты, в том числе для школ и вооруженных сил Агентство Bloomberg

Евгений Пригожин Фото: Stringer / Anadolu Agency / Getty Images

Al Jazeera: «выбритая под ноль голова и неровные зубы»

Журналисты международного канала Al Jazeera в своем материале обращают внимание на внешность бизнесмена, которая, по их мнению, стала известна во всем мире.

Пригожинское лицо со шрамом, выбритая под ноль голова и неровные зубы, пожелтевшие от табака, стали широко узнаваемыми, как и его речь, наполненная ругательствами Канал Al Jazeera

«Он (Пригожин — прим. «Ленты.ру») застолбил за собой политическую нишу, популярную у консервативных россиян, которые уважают советского лидера Иосифа Сталина и хотят победы на Украине, несмотря ни на что, — утверждают сотрудники канала, — "Товарищ Сталин был абсолютно прав", — говорил Пригожин в мае».

Spiegel: «несчастный случай?»

Немецкое издание Spiegel указало на тот факт, что авикатастрофа произошла через два месяца после неудавшегося мятежа.

Самолет Пригожина потерпел крушение Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«"Предатель", как его назвал Владимир Путин, вероятно, мертв. Глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в России. Несчастный случай? Конечно, трудно представить себе, что нет никаких достоверных данных о причине аварии. И их, вероятно, никогда не будет. Но может ли быть совпадением то, что самолет Пригожина внезапно упал с неба через два месяца после его таинственного мятежа?» — пишет издание.

Hindustan Times: «судьба оставалась неясной»

Когда Пригожин начал восстание, Путин назвал его предателем. Однако уголовное дело против главы ЧВК позже было прекращено. Путин также провел трехчасовую встречу с Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер" через несколько дней после восстания. Некоторые члены ЧВК отправились в Белоруссию, но судьба Пригожина и его войск оставалась неясной Индийская газета Hindustan Times

Также авторы материала цитируют президента США Джо Байдена, который в июле заявил, что после мятежа 23 июня Пригожин стал мишенью. «На его месте я бы был осторожен в вопросах того, что я ем. Я бы внимательно следил за меню», — приводит слова американского лидера издание.

«Последнее выступление» Пригожина состоялось 21 августа, добавляет газета. В этот день в сети появилось видео, где основатель ЧВК говорит, что «Вагнер» вербует новых людей, чтобы «делать Россию более великой на всех континентах».

Politico: «был удивлен, что его считают погибшим»

Пригожин уже один раз признавали погибшим, напоминает американское издание Politico. «Еще в октябре 2019 года российские СМИ сообщили, что Пригожин, возможно, был среди пассажиров самолета, разбившегося в Демократической Республике Конго. Несколько дней спустя российское государственное информационное агентство РИА Новости опровергло эти сообщения, сославшись на человека, близкого к Пригожину, который сказал, что во время крушения бизнесмен находился в России и был "очень удивлен, что его считают погибшим"», — рассказывает СМИ.

Женщина зажигает свечи у здания «Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Fox News: «история из российских СМИ захватила американскую новостную повестку»

Сообщения о гибели Пригожина необходимо рассматривать со скептицизмом, заявила аналитик стратегической военной разведки и бывший высокопоставленный чиновник разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер в разговоре с американским каналом Fox News.