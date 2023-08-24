«Неуловимая фигура» Как в мире отреагировали на гибель Евгения Пригожина?
23 августа произошло крушение самолета бизнесмена, основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Среди пассажиров значился сам Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. Новость об авиакатастрофе попала на первые полосы ведущих международных СМИ. В материалах журналисты и эксперты рассказывают, каким он был.
CNN: «годами был неуловимой фигурой»
«Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, который, по словам Росавиации, находился на борту самолета, потрепавшего крушение, в результате которого погибли все находившиеся на борту, был настолько близок к Владимиру Путину, что его называли личным шеф-поваром президента (…). Годами Пригожин был неуловимой фигурой, которая обогащалась в хаосе возможностей постсоветской экономики», — говорится в публикации американского CNN.
Bloomberg: «карьера начиналась скромно»
Американское агентство Bloomberg пишет, что карьера Пригожина «начиналась скромно», прежде чем он смог основать прибыльный бизнес, связанный с общественным питанием.
Бывший заключенный, который в 1980-х годах провел около десяти лет в тюрьме за грабеж, Пригожин начинал свою карьеру продавцом хот-догов. Затем, в 1990-х годах, он основал ресторанный бизнес в Санкт-Петербурге и познакомился с [президентом России Владимиром] Путиным, который тогда был заместителем мэра города. (...) Богатство Пригожина резко возросло после того, как его компания «Конкорд» выиграла крупные государственные контракты, в том числе для школ и вооруженных сил
Al Jazeera: «выбритая под ноль голова и неровные зубы»
Журналисты международного канала Al Jazeera в своем материале обращают внимание на внешность бизнесмена, которая, по их мнению, стала известна во всем мире.
Пригожинское лицо со шрамом, выбритая под ноль голова и неровные зубы, пожелтевшие от табака, стали широко узнаваемыми, как и его речь, наполненная ругательствами
«Он (Пригожин — прим. «Ленты.ру») застолбил за собой политическую нишу, популярную у консервативных россиян, которые уважают советского лидера Иосифа Сталина и хотят победы на Украине, несмотря ни на что, — утверждают сотрудники канала, — "Товарищ Сталин был абсолютно прав", — говорил Пригожин в мае».
Spiegel: «несчастный случай?»
Немецкое издание Spiegel указало на тот факт, что авикатастрофа произошла через два месяца после неудавшегося мятежа.
«"Предатель", как его назвал Владимир Путин, вероятно, мертв. Глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в России. Несчастный случай? Конечно, трудно представить себе, что нет никаких достоверных данных о причине аварии. И их, вероятно, никогда не будет. Но может ли быть совпадением то, что самолет Пригожина внезапно упал с неба через два месяца после его таинственного мятежа?» — пишет издание.
Hindustan Times: «судьба оставалась неясной»
Когда Пригожин начал восстание, Путин назвал его предателем. Однако уголовное дело против главы ЧВК позже было прекращено. Путин также провел трехчасовую встречу с Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер" через несколько дней после восстания. Некоторые члены ЧВК отправились в Белоруссию, но судьба Пригожина и его войск оставалась неясной
Также авторы материала цитируют президента США Джо Байдена, который в июле заявил, что после мятежа 23 июня Пригожин стал мишенью. «На его месте я бы был осторожен в вопросах того, что я ем. Я бы внимательно следил за меню», — приводит слова американского лидера издание.
«Последнее выступление» Пригожина состоялось 21 августа, добавляет газета. В этот день в сети появилось видео, где основатель ЧВК говорит, что «Вагнер» вербует новых людей, чтобы «делать Россию более великой на всех континентах».
Politico: «был удивлен, что его считают погибшим»
Пригожин уже один раз признавали погибшим, напоминает американское издание Politico. «Еще в октябре 2019 года российские СМИ сообщили, что Пригожин, возможно, был среди пассажиров самолета, разбившегося в Демократической Республике Конго. Несколько дней спустя российское государственное информационное агентство РИА Новости опровергло эти сообщения, сославшись на человека, близкого к Пригожину, который сказал, что во время крушения бизнесмен находился в России и был "очень удивлен, что его считают погибшим"», — рассказывает СМИ.
Fox News: «история из российских СМИ захватила американскую новостную повестку»
Сообщения о гибели Пригожина необходимо рассматривать со скептицизмом, заявила аналитик стратегической военной разведки и бывший высокопоставленный чиновник разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер в разговоре с американским каналом Fox News.
Если Пригожин жив, вся эта история может быть операцией по дезинформации, призванной вернуть Пригожина под прикрытие для проведения операций в Африке и других важных для Путина местах. Не совпадение, что это произошло в день президентских дебатов республиканцев. История из российских СМИ захватила американскую новостную повестку