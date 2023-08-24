Путин сообщил о первом докладе по расследованию катастрофы с самолетом Пригожина

Путин заявил, что расследование крушения самолета Пригожина доведут до конца

Президент России Владимир Путин заверил, что расследование крушения самолета, на борту которого находился бизнесмен Евгений Пригожин, доведут до конца. Об этом он высказался на встрече с временно исполняющим обязанности Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным, передает ТАСС.

«Что совершенно точно: мне сегодня докладывал с утра руководитель Следственного комитета — они уже начали предварительное расследование этого происшествия. Оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца», — сообщил глава государства.

23 августа специальная комиссия Росавиации начала расследование обстоятельств и причин авиационного происшествия. При этом отмечается, что полет бизнес-джета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.

Рассматривается несколько версий причин крушения самолета Embraer. Следственный комитет России (СК РФ) допускает ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. По одной из версий, на борту самолета была бомба. Возбуждено уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.