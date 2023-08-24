Путин сообщил о первом докладе по расследованию катастрофы с самолетом Пригожина
Президент России Владимир Путин заверил, что расследование крушения самолета, на борту которого находился бизнесмен Евгений Пригожин, доведут до конца. Об этом он высказался на встрече с временно исполняющим обязанности Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным, передает ТАСС.
«Что совершенно точно: мне сегодня докладывал с утра руководитель Следственного комитета — они уже начали предварительное расследование этого происшествия. Оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца», — сообщил глава государства.
23 августа специальная комиссия Росавиации начала расследование обстоятельств и причин авиационного происшествия. При этом отмечается, что полет бизнес-джета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.
Рассматривается несколько версий причин крушения самолета Embraer. Следственный комитет России (СК РФ) допускает ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. По одной из версий, на борту самолета была бомба. Возбуждено уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.