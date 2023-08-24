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15:52, 24 августа 2023Путешествия

Самолет Пригожина отказались обслуживать из-за санкций

Компания Embraer: самолет Пригожина не обслуживался с 2019 года из-за санкций

Фото: Люба Островская / ТАСС

Авиастроительная компания Embraer отказалась обслуживать самолет Embraer Legacy 600, который разбился в Тверской области и на борту которого числился бизнесмен Евгений Пригожин, после введения санкций. Об этом представитель организации сообщил изданию Daily Storm.

«Компания соблюдала и продолжает соблюдать международные санкции, введенные в отношении России, что привело к приостановке обслуживания самолета начиная с 2019 года», — заявил представитель Embraer.

Издание уточняет, что введенные против России ограничения не позволяют иностранным компаниям поставлять детали к воздушным суднам и обслуживать те самолеты, которые эксплуатируются в России.

По одной из версий следствия, в самолете, в котором находился бизнесмен Евгений Пригожин, могло быть заложено взрывное устройство. Бомба могла находиться в отсеке шасси — именно там, по предварительным данным, и произошел взрыв в момент полета. В результате у самолета оторвало крыло, оно ударило стабилизатор.

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    Варвара Кошечкина
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