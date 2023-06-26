Путин заявил о предательстве организаторами мятежа страны и своих же людей

Путин заявил, что организаторы мятежа предали не только страну, но и своих людей

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам рассказал, что организаторы военного мятежа своими действиями предали не только страну, но и собственных людей. Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление. Лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих», — заявил он.

Глава государства отметил, что враги России желали добиться братоубийства и раскола общества, однако этого не произошло.

Ранее эксперт, подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе заявил, что в России удалось относительно бескровно избежать мятежа, что является признаком того, насколько стабильна система под руководством президента Владимира Путина. Он раскритиковал слова главы МИД Германии Анналены Бербок о «разрушительных последствиях» событий вокруг частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» для России.