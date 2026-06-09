Россиянам назвали помогающие бороться с отечностью в жару продукты

Нутрициолог Жигульская: В жару для борьбы с отечностью надо есть продукты с калием

Отечность возникает из-за слишком большого количества соли в рационе и индивидуальных особенностей организма. Чтобы бороться с отеками, стоит потреблять продукты с калием, такой совет дала нутрициолог Марина Жигульская, ее слова приводит «Газета.Ru».

«Источники калия — томаты, листовая зелень, авокадо, абрикосы, персики, бананы, бобовые и картофель. Именно этот макроэлемент участвует в регуляции водно-солевого баланса, поэтому его достаточное поступление помогает поддерживать нормальное распределение жидкости в организме», — пояснила специалист.

Летом вероятность возникновения отеков выше, отметила нутрициолог. Из-за жары сосуды равширяются, в следствие чего жидкость задерживается в тканях, особенно при малоподвижном образе жизни.

«Есть довольно распространенное мнение, что отечность связана с избытком жидкости. На практике недостаток жидкости может только усугубить ситуацию, особенно в жару, когда организм активно теряет воду с потом. Поэтому ограничивать питье при отеках не лучшая идея», — предупредила Жигульская.

Одна из самых частых причин появления отеков у здоровых людей в жару — избыток соли. Эксперт рекомендует ограничить продукты с ее высоким содержанием — полуфабрикаты, снеки и фастфуд. Если же отечность возникает регулярно, стоит обратиться к врачу на предмет связи с различными болезнями.

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