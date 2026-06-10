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06:18, 10 июня 2026Мир

Мерц заявил о конце своего терпения

Мерц заявил о конце своего терпения из-за политических действий СДПГ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что его терпение по отношению ко входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на исходе. Дело в том, что фракция этой партии в бундестаге блокирует закон о будущем инфраструктуры, пишет газета Rheinische Post.

«Мое терпение на исходе», — пригрозил Мерц.

Закон о будущем инфраструктуры — крупный законопроект об ускорении, цифровизации и упрощении процедур планирования и согласования для крупных объектов инфраструктуры. Кабмин Германии одобрил его в декабре 2025 года. Но с тех пор он находится на обсуждениях в бундестаге, где его продвижение блокирует СДПГ.

Социал-демократы требуют взамен принять закон об укреплении природной инфраструктуры. При этом на данный момент он все еще находится на стадии межведомственного согласования и еще не дошел до кабмина из-за противодействия консервативных политиков. Закон призван снизить бюрократию в вопросах реализации экологических проектов.

Ранее основательница немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт сказала, что канцлер Германии Фридрих Мерц должен уйти с поста главы правительства. По ее словам, если правительство в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ проработает еще три года, ФРГ будет уже не спасти. Она подчеркнула, что Мерц — самый непопулярный канцлер ФРГ за всю историю.

До этого к отставке Мерца призвал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

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