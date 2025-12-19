Спецпредставитель Путина призвал к отставке Мерца и фон дер Ляйен

Дмитриев заявил, что Мерц и фон дер Ляйен должны уйти в отставку

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц должны уйти в отставку. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Урсула и Мерц должны уйти в отставку, если они хотят доказать "убежденность, единство и решимость", что они обещали, после того, как им не удалось добиться незаконного перемещения Евросоюзом российских резервов», — написал он.

Ранее Дмитриев заявил, что европейские лидеры исчерпали свой политический капитал, потерпев неудачу в попытке конфискации замороженных российских активов для финансирования кредита Украине.

До этого стало известно, что на саммите лидеры стран ЕС решили, что согласованный план кредитования Украины на сумму 90 миллиардов евро «не будет налагать никаких финансовых обязательств на Чехию, Венгрию и Словакию». Однако в ЕС уточнили, что эти страны заставят политически «заплатить» за это.