08:19, 19 декабря 2025Мир

Раскрыта реакция ЕС на отказ трех стран от финансирования Украины

FT: Чехию, Венгрию и Словакию заставят заплатить за отказ от помощи Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Global Look Press

Чехию, Венгрию и Словакию заставят политически заплатить за отказ от помощи Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

Уточняется, что лидеры стран Европейского союза решили, что согласованный на саммите ЕС план кредитования Украины на сумму 90 миллиардов евро «не будет налагать никаких финансовых обязательств на Чехию, Венгрию и Словакию», поскольку эти три страны ранее заявляли, что не поддержат использование европейских средств ЕС для финансирования Киева.

«Они не должны платить, но мы заставим их заплатить за это [политически]», — заявил высокопоставленный европейский чиновник.

Ранее саммит ЕС принял решение предоставить Украине кредит под ноль процентов на основании заимствования на финансовых рынках, гарантированного бюджетом ЕС. В Евросоюзе отметили, что это решение не будет иметь никакого влияния на финансовые обязательства Чехии, Венгрии и Словакии.

