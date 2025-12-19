Три страны юридически отказались финансировать Киев

Венгрия, Чехия и Словакия отказались финансировать Украину на 90 млрд евро

Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались участвовать в еврофинансировании Украины на 90 миллиардов евро под ноль процентов на 2026-2027 годы. Пишет ТАСС со ссылкой на итоговое заявление саммита Евросоюза (ЕС) по Украине.

В заявлении отмечается, что саммит ЕС принял решение предоставить Украине кредит под ноль процентов на основании заимствования на финансовых рынках, гарантированного бюджетом ЕС.

«Мобилизация финансовых ресурсов для бюджета Евросоюза в качестве гарантии кредита для Украины не будет иметь никакого влияния на финансовые обязательства Чехии, Венгрии и Словакии», — отметили в Евросоюзе.

В свою очередь Венгрия и Словакия в целом не стали подписывать данное заявление. А в последнем пункте документа сказано, что заявление саммита по Украине твердо поддержали 25 государств из 27.

Ранее стало известно о том, что попытки ЕС уговорить Бельгию одобрить план экспроприации российских замороженных активов для их последующей передачи Украине в виде «репарационного кредита» потерпели неудачу.