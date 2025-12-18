Реклама

09:15, 18 декабря 2025Мир

ЕС потерпел неудачу в вопросе изъятия активов России

Politico: ЕС потерпел неудачу в попытках склонить Бельгию к изъятию активов РФ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Virginia Mayo / AP

Попытки Европейского союза (ЕС) склонить Бельгию одобрить план экспроприации российских замороженных активов для их последующей передачи Украине в виде «репарационного кредита» потерпели неудачу, страна продолжает выступать категорически против такого шага. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Ожидается, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в ходе саммита лидеров ЕС будет настаивать на том, чтобы Европейская комиссия (ЕК) изучила вопрос о совместном долге, в надежде, что другие участники дискуссии поддержат его требования. Его сторонники утверждают, что эта модель дешевле и обеспечивает большую ясность», — отметил один из европейских дипломатов.

При этом авторы материала указали, что для этого также потребуется политическое одобрение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который неоднократно выступал против финансовой помощи Украине.

«[Еврокомиссия] создала монстра, и он поглотил их самих», — сказал другой дипломат ЕС, имея в виду план по управлению активами.

Ранее Орбан сообщил, что ЕС рассматривает предоставление совместного кредита для Украины вместо использования для этого российских замороженных активов. Он заявил, что о таком займе не может быть и речи, поскольку это противоречит интересам Будапешта.

