Орбан сообщил о новом предложении ЕС по Украине

Орбан: В ЕС предложили совместный кредит для Киева вместо изъятия активов РФ

Европейский союз (ЕС) рассматривает предоставление совместного кредита для Украины вместо использования для этого российских замороженных активов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Есть предложение предоставить совместный кредит вместо [экспроприации] российских активов. Это полностью противоречит интересам Венгрии. Не может быть и речи о займе, в котором Венгрия берет на себя ответственность за кредит, который мы затем отправляем Украине, забудьте об этом», — возмутился глава венгерского правительства.

Ранее Орбан сообщил, что Европейская комиссия сняла с повестки саммита ЕС, который будет проходить с 18 по 19 декабря, вопрос о конфискации замороженных российских активов.

Также источники журнала Politico отметили, что подготовительные переговоры Евросоюза об экспроприации российских замороженных активов зашли в тупик, поскольку Бельгия не согласилась пойти на этот шаг.