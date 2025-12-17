Реклама

19:51, 17 декабря 2025Мир

ЕС оказался в тупике из-за активов России

Politico: Подготовительные переговоры ЕС об изъятии активов России зашли в тупик
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Dursun Aydemir / Anadolu via Getty Images

Подготовительные переговоры Европейского союза об экспроприации российских замороженных активов зашли в тупик. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Менее чем за 24 часа, до того как лидеры ЕС прибудут в Брюссель для проведения жизненно важных переговоров о финансировании военных действий Украины, посол Бельгии в Евросоюзе Питер Мурс заявил своим коллегам, что переговоры идут в обратном направлении», — передает журнал слова двух европейских дипломатов.

Отмечается, что Бельгия потребовала от других стран — участниц объединения «неограниченных финансовых гарантий», под которыми в том числе подразумевается разделение любых рисков, связанных с возможным изъятием активов России. Однако другие государства на это не согласны.

Ранее портал Euroactiv сообщил, что Бельгия не поддержала план использования российских активов для нужд Украины, несмотря на попытки Евросоюза подтолкнуть ее к этому решению. Авторы материала обратили внимание на то, что премьер-министр королевства Барт де Вевер за день до саммита ЕС не высказался в поддержку плана, предупредив о рисках для экономики своей страны.

