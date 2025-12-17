ЕС не удалось подтолкнуть Бельгию к использованию активов России

Euractiv: Бельгия так и не поддержала план использования российских активов

Бельгия так и не поддержала план использования российских активов для нужд Украины, несмотря на попытки Евросоюза (ЕС) подтолкнуть ее к этому решению. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

Издание обратило внимание, что за день до саммита, на котором должна решиться судьба российских активов, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не высказался в поддержку плана по их использованию, предупредив о рисках для экономики своей страны.

«По словам нескольких человек, осведомленных о ходе переговоров, послы, которые встретились поздно вечером во вторник, чтобы обсудить гарантии, которых требует Бельгия, не заметили никаких признаков того, что дипломаты де Вевера готовы пойти навстречу», — утверждается в публикации.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на страны ЕС, чтобы они отказались использовать активы России для предоставления Украине кредита.