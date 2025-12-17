В ЕС пожаловались на попытки США помешать использованию активов России

Politico: США давят на ЕС с целью отклонить план по использованию активов РФ

Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на страны Европейского союза (ЕС), чтобы они отказались использовать активы России для предоставления Украине кредита. Об этом со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников сообщает Politico.

«Администрация Трампа оказывает давление на европейские правительства — по крайней мере, на те, которые считаются наиболее дружественными, — с целью добиться отказа от плана использования российских активов для финансирования Украины», — указано в сообщении.

Один из чиновников также признался газете, что в ходе недавнего обсуждения по российским активам с представителями США ему «хотелось плакать».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о давлении на Бельгию из-за позиции по активам России. «Чем быстрее мы придем к общеевропейскому решению, тем быстрее это давление на Бельгию будет снято», — сказала она.