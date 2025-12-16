Реклама

18:40, 16 декабря 2025Мир

Стало известно о давлении на Бельгию из-за позиции по активам России

Каллас: Бельгия испытывает давление с разных сторон из-за активов РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Кая Каллас в Брюсселе, Бельгия, 15 декабря 2025 года.

Кая Каллас в Брюсселе, Бельгия, 15 декабря 2025 года.. Фото: Omar Havana / Reuters

Бельгия испытывает давление с разных сторон из-за вопроса по использованию замороженных российских активы для помощи Украине. Об этом сообщила верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее цитирует РИА Новости.

«Сейчас мы находимся на этапе, когда наши бельгийские коллеги испытывают сильное давление с разных сторон, и, по моему ощущению, чем быстрее мы придем к общеевропейскому решению, тем быстрее это давление на Бельгию будет снято», — сказала она.

Так Каллас ответила на вопрос о том, оказывают ли США давление на Бельгию с целью не допустить использования российских активов для финансирования так называемого репарационного кредита Украине.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что США призывают Европу не изымать российские активы для помощи Украине, чтобы не осложнять переговоры. По словам политика, Вашингтон хочет оставить вопрос активов для сделки с Москвой по завершении конфликта.

