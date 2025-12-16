Премьер Польши рассказал о призыве США по российским активам

Премьер Польши Туск: США призвали Европу не изымать активы РФ

США призывают Европу не изымать российские активы для помощи Украине, чтобы не осложнять переговоры. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По словам политика, Вашингтон хочет оставить вопрос активов для сделки с Москвой по завершении войны. При этом премьер отметил, что американцы могут быть заинтересованы в собственном использовании части этих денег.

«Американцы говорят: оставьте эти российские активы, потому что сложно садиться с Путиным и говорить о компромиссах, одновременно забирая его деньги. Это американский аргумент, что здесь нужно быть очень осторожными и не ставить ситуацию на острие ножа», — сказал Туск.

Ранее журнал Politico сообщил, что власти Бельгии сочли недостаточным последний вариант соглашения, по замороженным российским активам, потребовав от европейских чиновников дополнительных гарантий, защищающих страну от «непропорциональных рисков». Бельгийские чиновники подчеркнули, что без удовлетворения их требований средства на счетах депозитария Euroclear разблокированы не будут.