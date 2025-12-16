Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:34, 16 декабря 2025Мир

Премьер Польши рассказал о призыве США по российским активам

Премьер Польши Туск: США призвали Европу не изымать активы РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

США призывают Европу не изымать российские активы для помощи Украине, чтобы не осложнять переговоры. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По словам политика, Вашингтон хочет оставить вопрос активов для сделки с Москвой по завершении войны. При этом премьер отметил, что американцы могут быть заинтересованы в собственном использовании части этих денег.

«Американцы говорят: оставьте эти российские активы, потому что сложно садиться с Путиным и говорить о компромиссах, одновременно забирая его деньги. Это американский аргумент, что здесь нужно быть очень осторожными и не ставить ситуацию на острие ножа», — сказал Туск.

Ранее журнал Politico сообщил, что власти Бельгии сочли недостаточным последний вариант соглашения, по замороженным российским активам, потребовав от европейских чиновников дополнительных гарантий, защищающих страну от «непропорциональных рисков». Бельгийские чиновники подчеркнули, что без удовлетворения их требований средства на счетах депозитария Euroclear разблокированы не будут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сделку с квартирой Долиной мог сорвать один звонок

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В спорах о вреде наркоза поставили точку

    Раскрыты детали наряда Полины Лурье на заседании в суде по делу о квартире Долиной

    Путин встретился с главой КБР Коковым

    Глава Минфина США назвал двух кандидатов на пост главы Федрезерва

    На Украине рассказали о войне роботов

    В суде перечислили всю недвижимость Долиной

    Корпоративы в России призвали заменить 13-й зарплатой

    iPhone подорожают из-за Samsung

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok