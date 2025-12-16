Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:24, 16 декабря 2025Мир

Бельгия оценила последнее предложение ЕС по активам России

Politico: Бельгия сочла недостаточным новое предложение ЕС по активам РФ
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Virginia Mayo / AP

Власти Бельгии сочли недостаточным последний вариант соглашения от послов Европейского союза (ЕС) по замороженным российским активам, потребовав дополнительных гарантий для страны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно предложению, состоящему из трех пунктов, Бельгия получит доступ к финансированию в размере всего пакета в случае судебных исков или других ответных мер со стороны Москвы. Кроме того, страна сможет полагаться на систему безопасности, независимо от общей суммы финансовых гарантий, предоставляемых отдельными странами ЕС. Также никакие суммы не будут переданы Украине, пока гарантии не будут предоставлены.

По словам неназванных дипломатов, Бельгия отвергла предложение из-за отсутствия дополнительных гарантий, защищающих страну от «непропорциональных рисков». Бельгийские чиновники подчеркнули, что без удовлетворения их требований средства на счетах депозитария Euroclear разблокированы не будут. Дипломаты отметили, что любые попытки игнорировать позицию Брюсселя «бессмысленны».

Ранее стало известно, что семь стран ЕС выступили против конфискации замороженных российских активов. К Бельгии, Венгрии и Словакии присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Страны призывают ЕС рассмотреть «альтернативные варианты» кредита, включая выпуск общего долгового обязательства.

12 декабря Европейский союз бессрочно заблокировал замороженные активы России. Как писало агентство Reuters, тем самым представители блока устранили серьезное препятствие для использования средств для оказания помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    На базе российского «Курьера» испытали станцию РЭБ

    Популярного российского стримера увезли в больницу на скорой

    В России отреагировали на призыв главы ВС Британии готовиться к нападению

    Трампу указали на его ошибки в оценке индийской экономики

    Минобороны России сделало заявление о ситуации в Купянске. Что там происходит?

    В России высказались об альтернативе вступления в НАТО для Украины

    FPV-дрон «Рубикона» сбил украинский БПЛА в воздухе и это попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok