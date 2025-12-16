Бельгия оценила последнее предложение ЕС по активам России

Politico: Бельгия сочла недостаточным новое предложение ЕС по активам РФ

Власти Бельгии сочли недостаточным последний вариант соглашения от послов Европейского союза (ЕС) по замороженным российским активам, потребовав дополнительных гарантий для страны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно предложению, состоящему из трех пунктов, Бельгия получит доступ к финансированию в размере всего пакета в случае судебных исков или других ответных мер со стороны Москвы. Кроме того, страна сможет полагаться на систему безопасности, независимо от общей суммы финансовых гарантий, предоставляемых отдельными странами ЕС. Также никакие суммы не будут переданы Украине, пока гарантии не будут предоставлены.

По словам неназванных дипломатов, Бельгия отвергла предложение из-за отсутствия дополнительных гарантий, защищающих страну от «непропорциональных рисков». Бельгийские чиновники подчеркнули, что без удовлетворения их требований средства на счетах депозитария Euroclear разблокированы не будут. Дипломаты отметили, что любые попытки игнорировать позицию Брюсселя «бессмысленны».

Ранее стало известно, что семь стран ЕС выступили против конфискации замороженных российских активов. К Бельгии, Венгрии и Словакии присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Страны призывают ЕС рассмотреть «альтернативные варианты» кредита, включая выпуск общего долгового обязательства.

12 декабря Европейский союз бессрочно заблокировал замороженные активы России. Как писало агентство Reuters, тем самым представители блока устранили серьезное препятствие для использования средств для оказания помощи Украине.