14:29, 15 декабря 2025Мир

Семь стран ЕС выступили против изъятия российских активов

Euractiv: Семь стран ЕС выступают против экспроприации активов РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Семь стран Европейского союза (ЕС) выступают против конфискации замороженных российских активов. Об этом сообщает портал Euractiv.

К Бельгии, Венгрии и Словакии присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Страны призывают ЕС рассмотреть «альтернативные варианты» кредита, включая выпуск общего долгового обязательства.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила,что страны ЕС столкнулись со сложностями при обсуждении изъятия замороженных в Европе российских активов для предоставления кредита Украине. При это глава евродипломатии подчеркнула, что репарационный кредит является наиболее предпочтительным вариантом финансирования Киева.

12 декабря стало известно, что Европейский союз бессрочно заблокировал замороженные активы России. Как писало агентство Reuters, тем самым представители блока устранили серьезное препятствие для использования средств для оказания помощи Украине.

