Глава дипломатии ЕС признала сложности с обсуждением изъятия российских активов

Каллас: ЕС столкнулись со сложностями при обсуждении изъятия российских активов

Страны Европейского союза (ЕС) столкнулись со сложностями при обсуждении изъятия замороженных в Европе российских активов для предоставления кредита Украине. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.

По словам главы евродипломатии, репарационный кредит является наиболее предпочтительным вариантом финансирования Киева. «Мы еще не достигли этого, и это сложно, но мы выполняем свою работу. У нас еще есть несколько дней», — , — сказала Каллас перед началом заседания руководителей МИД стран сообщества в Брюсселе.

Ранее стало известно, что Европейский союз бессрочно заблокировал замороженные активы России. Как писало агентство Reuters, тем самым представители блока устранили серьезное препятствие для использования средств для оказания помощи Украине.