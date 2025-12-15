Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:20, 15 декабря 2025Мир

Глава дипломатии ЕС признала сложности с обсуждением изъятия российских активов

Каллас: ЕС столкнулись со сложностями при обсуждении изъятия российских активов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Havana / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) столкнулись со сложностями при обсуждении изъятия замороженных в Европе российских активов для предоставления кредита Украине. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.

По словам главы евродипломатии, репарационный кредит является наиболее предпочтительным вариантом финансирования Киева. «Мы еще не достигли этого, и это сложно, но мы выполняем свою работу. У нас еще есть несколько дней», — , — сказала Каллас перед началом заседания руководителей МИД стран сообщества в Брюсселе.

Ранее стало известно, что Европейский союз бессрочно заблокировал замороженные активы России. Как писало агентство Reuters, тем самым представители блока устранили серьезное препятствие для использования средств для оказания помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Культового режиссера Роба Райнера и его жену зарезали в Голливуде. Главный подозреваемый — их родной сын

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    Восстановлена картина нападения ученика с ножом в российской школе

    Россиянин ушел из дома в 20-градусный мороз после проигрыша денег и исчез

    Сын Собчак высмеял ее публикации в соцсетях и объяснил успех матери магией

    В России запретили панк-группу Pussy Riot

    Президент Финляндии встретился с Уиткоффом и Кушнером в Берлине

    Винокур назвал Оганезова человеком-легендой

    Европейские лидеры захотели присоединиться к Уиткоффу и Зеленскому

    Появились данные о напавшем с ножом в российской школе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok