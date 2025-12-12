Реклама

ЕС принял решение бессрочно заблокировать активы России

Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) бессрочно заблокировал замороженные активы России. Об этом сказано в заявлении, передает Reuters в пятницу, 12 декабря.

«Европейский союз в пятницу договорился о бессрочном замораживании активов Центрального банка России, хранящихся в Европе, устранив тем самым серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Бельгия, Болгария, Италия и Мальта поддержали бессрочную заморозку российских активов. Уточнялось, что это голосование ни при каких обстоятельствах не отменяет решения о возможном использовании замороженных российских активов, которое должно быть принято на уровне лидеров государств-членов ЕС.

