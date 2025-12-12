Несколько стран ЕС поддержали долгосрочную заморозку активов России

Бельгия, Болгария, Италия и Мальта поддержали бессрочную заморозку активов РФ

Бельгия, Болгария, Италия и Мальта поддержали бессрочную заморозку российских замороженных активов России. Об этом сообщает Reuters.

«В духе сотрудничества Бельгия, Болгария, Италия и Мальта голосуют "за" в рамках текущей письменной процедуры. Однако они уточняют, что это голосование ни при каких обстоятельствах не отменяет решения о возможном использовании замороженных российских активов, которое должно быть принято на уровне лидеров», — отмечается в совместном заявлении европейских стран.

Ранее стало известно, что Банк России подал исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных российскому регулятору убытков. Одной из причин иска стало намерение Европейской комиссии использовать активы Центробанка России без его согласия.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что действия Европейского союза (ЕС) с замороженными российскими активами показывают установление диктатуры Брюсселя. По его словам, европейские лидеры ставят себя выше правил ради продолжения конфликта на Украине.