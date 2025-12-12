Банк России подал в суд на Euroclear

ЦБ: Банк России выдвинул иск к европейскому депозитарию Euroclear

Банк России подал исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных российскому регулятору убытков. Об этом сообщается на сайте Центрального банка РФ.

Причиной такого шага ведомство Эльвиры Набиуллиной назвало незаконные действия депозитария. В частности, последний нанес вред российскому Центробанку тем, что лишил его возможности распоряжаться принадлежащими ему деньгами и ценными бумагами. Кроме того, иск подан в связи с тем, что Европейская комиссия собирается использовать активы Банка России без его согласия.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России собирается оспаривать незаконные шаги европейских властей «во всех доступных компетентных органах». Регулятор считает, что Европейская комиссия готовится преступить нормы международного права и нарушить принцип суверенного иммунитета активов.

Тем временем британские банки не согласились с планами Лондона направить около 8 миллиардов фунтов стерлингов (около 11 миллиардов долларов) замороженных российских активов, находящихся в их распоряжении, на кредитование Украины.