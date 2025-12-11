Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:13, 11 декабря 2025Экономика

Банкиры европейской страны не захотели отдавать Украине активы России

FT: Банки Британии не захотели отдавать российские активы Украине
Кирилл Луцюк

Фото: Mike Kemp / In Pictures via Getty Images

Банки Великобритании выступили против планов Лондона использовать около 8 миллиардов фунтов стерлингов (около 11 миллиардов долларов) замороженных российских активов, находящихся в их распоряжении. Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники.

Свою позицию банкиры объяснили тем, что власти Соединенного Королевства не предложили им компенсацию в случае возможных ответных действий Москвы. Иными словами, кредитные организации не хотят подвергаться серьезному юридическому риску, если российские активы используют в качестве гарантии беспроцентных кредитов Украине.

Как заявил один из представителей банковского сектора Британии, там обеспокоены тем, что правительство рискует создать опасный прецедент, так как раньше оно никогда не конфисковывало активы таким образом.

Ранее сообщалось, что власти Европейского союза собираются навсегда заблокировать российские активы в обход вето Венгрии. Речь идет о почти половине золотовалютных резервов России, решение о «заморозке» которых Брюссель и страны «Группы семи» приняли в 2022 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о новом наступлении в зоне СВО

    Раскрыты корни теории заговора о двойниках Путина

    Малышева назвала жестью и дикостью одно действие россиян

    Блокировку iMessage в России признали невозможной

    ЕС начал «долгосрочное замораживание» российских активов

    Расходы европейцев на российские энергоносители подсчитали

    Страх уничтожения автопрома вынудил Европу смягчить правила для ДВС

    Россиян предупредили о проблемах с сердцем из-за насморка

    Домохозяйка раскрыла требования к мужу-миллионеру после рождения сына

    Олениха ворвалась в магазин подарков и застряла в стуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok