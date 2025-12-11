Банкиры европейской страны не захотели отдавать Украине активы России

FT: Банки Британии не захотели отдавать российские активы Украине

Банки Великобритании выступили против планов Лондона использовать около 8 миллиардов фунтов стерлингов (около 11 миллиардов долларов) замороженных российских активов, находящихся в их распоряжении. Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники.

Свою позицию банкиры объяснили тем, что власти Соединенного Королевства не предложили им компенсацию в случае возможных ответных действий Москвы. Иными словами, кредитные организации не хотят подвергаться серьезному юридическому риску, если российские активы используют в качестве гарантии беспроцентных кредитов Украине.

Как заявил один из представителей банковского сектора Британии, там обеспокоены тем, что правительство рискует создать опасный прецедент, так как раньше оно никогда не конфисковывало активы таким образом.

Ранее сообщалось, что власти Европейского союза собираются навсегда заблокировать российские активы в обход вето Венгрии. Речь идет о почти половине золотовалютных резервов России, решение о «заморозке» которых Брюссель и страны «Группы семи» приняли в 2022 году.