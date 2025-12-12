Реклама

Экономика
09:50, 12 декабря 2025Экономика

Банк России пригрозил Еврокомиссии судом

ЦБ: Попытка использовать активы Банка России будет оспорена в судах
Кирилл Луцюк

Фото: Yves Herman / Reuters

Любая попытка использовать активы Банка России без его согласия незаконна, противоречит международному праву и нарушает принцип суверенного иммунитета активов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Поводом для этого заявления стали пресс-релиз Европейской комиссии Commission unveils two solutions to support Ukraine's financing needs in 2026-2027, а также проект нормативного акта Proposal establishing the Reparations Loan to Ukraine, в которых идет речь об использовании без согласия ЦБ его активов, размещенных в финансовых институтах Европейского союза, в том числе в депозитарии Euroclear.

Российский регулятор предупредил, что если ЕК реализует задуманное, то Центральный банк безусловно оспорит такие шаги «во всех доступных компетентных органах». Речь идет как о национальных судах, так и о международных судебных инстанциях. Кроме того, Банк России оставил за собой право без дополнительного уведомления защищать свои интересы с помощью доступных правовых и иных механизмов, если Еврокомиссия продолжит воплощать в жизнь планы по использованию российских активов.

Ранее сообщалось, что британские банкиры не поддержали планы Лондона использовать около 11 миллиардов долларов замороженных российских активов, находящихся в их распоряжении.

