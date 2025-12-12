Орбан сделал заявление о голосовании по российским активам

Орбан: Действия ЕС с активами России показывают установление диктатуры Брюсселя

Действия Европейского союза (ЕС) с замороженными российскими активами показывают установление диктатуры Брюсселя. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети X.

Он обратил внимание, что 12 декабря пройдет письменное голосование по активам России, которое является нарушением процедуры ЕС, требующей единогласного согласия всех стран-членов объединения.

«С помощью сегодняшней процедуры Брюссель отменяет принцип единогласного одобрения одним росчерком пера, что явно незаконно. (...) Верховенство закона в Европейском союзе заменяется правлением бюрократов. Другими словами, установилась брюссельская диктатура», — написал политик.

Орбан добавил, что европейские лидеры ставят себя выше правил, а Европейская комиссия, вместо того, чтобы обеспечивать соблюдение договоров ЕС, «насилует европейское законодательство» для продолжения конфликта на Украине.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщала, что руководство ЕС намерено в ускоренном режиме принять специальный закон о бессрочной блокировке российских замороженных активов, чтобы обойти потенциальное вето Венгрии.