09:28, 10 декабря 2025Мир

В ЕС захотели бессрочно заблокировать активы России

FT: ЕС торопится принять закон о бессрочной блокировке активов РФ из-за Венгрии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Руководство Европейского союза (ЕС) намерено в ускоренном режиме принять специальный закон о бессрочной блокировке российских замороженных активов для того, чтобы обойти потенциальное вето Венгрии. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Дипломаты, занимающиеся законопроектом, видят преимущество в том, чтобы в ближайшие дни быстро отделить спорный вопрос о блокировке активов от дискуссии о привлечении кредитов для Украины, финансируемых за счет замороженных российских средств. Вопрос финансирования будет оставлен на рассмотрение лидеров ЕС на следующей неделе», — передает издание.

По словам источников, «спешная попытка» принять соответствующий закон объясняется тем, что Брюссель хочет «защитить возможность иметь влияние» на переговорах с США по урегулированию конфликта на Украине.

Однако, как отмечают авторы материала, возможное проведение голосования, которое игнорирует принцип единогласия ЕС при принятии решений о санкциях, рискует вызвать гнев Венгрии и других стран, выступающих против этой меры.

Ранее газета The Times сообщила, что страны Европы объявят о достижении договоренности по экспроприации суверенных активов России в течение текущей или следующей недели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не оставит без ответа возможную конфискацию своих активов.

