Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:56, 9 декабря 2025Мир

Назван срок оглашения позиции Европы по конфискации российских активов

The Times: В Европе огласят решение по активам РФ на этой или следующей неделе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Страны Европы объявят о достижении договоренности по экспроприации суверенных активов России в течение текущей или следующей недели. Об этом написала британская газета The Times со ссылкой на правительственные источники.

Известно, что вопрос активов поднимался на встрече премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского в Лондоне 8 декабря. По словам журналистов, «сделка очень близка».

Кроме того, соглашение будет предусматривать выделение Украине 100 миллиардов фунтов — 133 миллиардов долларов — за счет замороженных российских активов. Средства направят на оказание военной помощи или на восстановление Украины.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план, который включает в себя два варианта финансовой поддержки Украины. Это «репарационный кредит» из замороженных активов России и заимствования под гарантии общего бюджета Европейского союза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понимает, как надавить». Постпред США при НАТО заявил, что Трамп знает способ урегулировать конфликт на Украине

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Работу тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» сняли на видео

    «Союз МС-27» с российскими космонавтами отстыковался от МКС

    В России напомнили об опыте союзничества с США

    Женщин предупредили об опасности имитации оргазмов

    Леопард пробрался в деревню и растерзал мужчину

    Назван срок оглашения позиции Европы по конфискации российских активов

    В Европе раскрыли риски конфискации замороженных российских активов

    В США допустили бегство Зеленского с Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok