Решение об изъятии замороженных активов России для помощи Украине может быть принято без согласия Бельгии, которая выступала против этой процедуры. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон Дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Брюсселе. Видео опубликовано в ее аккаунте в соцсети X. По словам главы ЕК, Европа готова покрыть треть финансовых потребностей Украины на ближайшие два года.
Европа представила два варианта поддержки Украины
На сайте ЕК представлен план, который включает в себя два варианта финансовой поддержки Украины: «репарационный кредит» из замороженных активов России и заимствования под гарантии общего бюджета ЕС.
По ее словам, Москва понимает только язык давления, поэтому его необходимо усилить. «Мы берем эти денежные средства, предоставляем их Украине в виде займа, и Украина должна будет вернуть этот заем тогда и если Россия будет выплачивать репарации», — описала процедуру фон дер Ляйен. Глава ЕК добавила, что средства будут использоваться для производства и закупки военной помощи для Украины в Европе и странах Европейской экономической зоны, допускаются и эпизодические закупки за ее пределами.
Отвечая на вопрос журналистов об опасениях Бельгии из-за плана по замороженным российским активам, она отметила, что Еврокомиссия внимательно прислушалась к ним и все учла. По ее словам, будут введены жесткие гарантии, чтобы обеспечить целевое использование средств и защитить Бельгию от возможных юридических последствий. Глава ЕК отметила, что предложение может быть принято без Бельгии, поскольку требуется лишь квалифицированное большинство.
Речь идет о 90 миллиардах евро — фон дер Ляйен пояснила, что общий объем замороженных активов составляет 210 миллиардов евро, однако ЕК исходит из потребностей Украины на 2026-2027 годы — это 137 миллиардов евро. Поскольку ЕС намерен покрыть две трети необходимого финансирования, в плане фигурируют 90 миллиардов евро.
В России план Европы по замороженным активам назвали кражей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о позиции Бельгии по замороженным активам — в Брюсселе заявляли, что не хотят брать на себя обязательства, связанные с возможным использованием российских активов для финансирования Украины, так как это несет серьезные риски, к которым руководство Евросоюза не готово. Дипломат привела цитату премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, заявившего, что «красть замороженные активы другой страны, ее суверенные средства» — беспрецедентная для европейцев мера.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также согласился с Прево. «Мы согласны, но лишь за исключением того, что нужно продолжить финансировать Украину. Тут просто хочется напомнить европейцам, что приключается с их деньгами в Киеве», — сказал он. По мнению Пескова, действия властей ЕС похожи на большую авантюру.