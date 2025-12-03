Фон дер Ляйен допустила изъятие замороженных активов РФ без участия Бельгии

Решение об изъятии замороженных активов России для помощи Украине может быть принято без согласия Бельгии, которая выступала против этой процедуры. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон Дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Брюсселе. Видео опубликовано в ее аккаунте в соцсети X. По словам главы ЕК, Европа готова покрыть треть финансовых потребностей Украины на ближайшие два года.

Европа представила два варианта поддержки Украины

На сайте ЕК представлен план, который включает в себя два варианта финансовой поддержки Украины: «репарационный кредит» из замороженных активов России и заимствования под гарантии общего бюджета ЕС.

Фото: Yves Herman / Reuters

По ее словам, Москва понимает только язык давления, поэтому его необходимо усилить. «Мы берем эти денежные средства, предоставляем их Украине в виде займа, и Украина должна будет вернуть этот заем тогда и если Россия будет выплачивать репарации», — описала процедуру фон дер Ляйен. Глава ЕК добавила, что средства будут использоваться для производства и закупки военной помощи для Украины в Европе и странах Европейской экономической зоны, допускаются и эпизодические закупки за ее пределами.

Отвечая на вопрос журналистов об опасениях Бельгии из-за плана по замороженным российским активам, она отметила, что Еврокомиссия внимательно прислушалась к ним и все учла. По ее словам, будут введены жесткие гарантии, чтобы обеспечить целевое использование средств и защитить Бельгию от возможных юридических последствий. Глава ЕК отметила, что предложение может быть принято без Бельгии, поскольку требуется лишь квалифицированное большинство.

Речь идет о 90 миллиардах евро — фон дер Ляйен пояснила, что общий объем замороженных активов составляет 210 миллиардов евро, однако ЕК исходит из потребностей Украины на 2026-2027 годы — это 137 миллиардов евро. Поскольку ЕС намерен покрыть две трети необходимого финансирования, в плане фигурируют 90 миллиардов евро.

В России план Европы по замороженным активам назвали кражей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о позиции Бельгии по замороженным активам — в Брюсселе заявляли, что не хотят брать на себя обязательства, связанные с возможным использованием российских активов для финансирования Украины, так как это несет серьезные риски, к которым руководство Евросоюза не готово. Дипломат привела цитату премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, заявившего, что «красть замороженные активы другой страны, ее суверенные средства» — беспрецедентная для европейцев мера.

Фото: Fabrizio Maffei / Shutterstock / Fotodom

Представитель Кремля Дмитрий Песков также согласился с Прево. «Мы согласны, но лишь за исключением того, что нужно продолжить финансировать Украину. Тут просто хочется напомнить европейцам, что приключается с их деньгами в Киеве», — сказал он. По мнению Пескова, действия властей ЕС похожи на большую авантюру.