Еврокомиссия нашла возможность забрать активы России без согласия Бельгии

Фон дер Ляйен: Предложение ЕК по активам России может быть принято без Бельгии

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намекнула, что предложение ЕК по замороженным российским активам может быть принято без Бельгии. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, для одобрения предложения Еврокомиссии по активам России требуется лишь квалифицированное большинство.

Уточняется, что эту возможность позже также подтвердил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. По его словам, Еврокомиссия захочет выслушать государства-члены на основе конкретных предложений, которые они выдвинули, чтобы увидеть, как будет двигаться дальше в этом направлении.

Ранее ЕК предложила выделить Украине 165 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов из замороженных активов России. При этом главным камнем преткновения остается противодействие кредиту со стороны бельгийского правительства.