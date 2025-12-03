Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:39, 3 декабря 2025Мир

Еврокомиссия нашла возможность забрать активы России без согласия Бельгии

Фон дер Ляйен: Предложение ЕК по активам России может быть принято без Бельгии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намекнула, что предложение ЕК по замороженным российским активам может быть принято без Бельгии. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, для одобрения предложения Еврокомиссии по активам России требуется лишь квалифицированное большинство.

Уточняется, что эту возможность позже также подтвердил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. По его словам, Еврокомиссия захочет выслушать государства-члены на основе конкретных предложений, которые они выдвинули, чтобы увидеть, как будет двигаться дальше в этом направлении.

Ранее ЕК предложила выделить Украине 165 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов из замороженных активов России. При этом главным камнем преткновения остается противодействие кредиту со стороны бельгийского правительства.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть три столпа». Кремль назвал главные условия мирного плана по Украине. Что о них думает Трамп?

    Лиса прокатилась на трамвае в Петербурге и попала на видео

    Таджикистан отверг совместное с Россией патрулирование границы

    Париж назвал украинцев «первой линией обороны» Европы

    Управляющая российским банком отправилась в Турцию с 150 миллионами рублей

    Стоимость российской нефти рухнула

    Найденное в ломбарде украшение помогло раскрыть расправу россиянина над супругой

    Выявлено неожиданное последствие приема контрацептивов

    Geely Emgrand ушел из России

    МИД Венгрии описал «ястребов» НАТО словами «потеряли связь с реальностью»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok