Еврокомиссия предложила выделить Украине сотни миллиардов из активов России

Politico: ЕК предложила выделить Украине €165 миллиардов из активов России

Европейская комиссия (ЕК) предложила выделить Украине 165 миллиарда евро в течение 2026-2027 годов из замороженных активов России. Об этом сообщает Politico.

Уточняется, что репарационный кредит в размере 165 миллиардов евро включает 25 миллиардов евро замороженных российских государственных активов, хранящихся на частных банковских счетах по всему Европейскому союзу (ЕС), а также 140 миллиардов евро, хранящихся в банке Euroclear в Бельгии.

«Главным камнем преткновения остается противодействие кредиту со стороны бельгийского правительства», — говорится в материале.

По данным издания, Бельгия опасается ответных действий России против государства и финансового депозитария Euroclear, хранящего замороженные активы. Бельгийское правительство требует финансовых гарантий от столиц ЕС в случае успешного возврата денег Москвой.

Ранее стало известно, что Бельгия отклонила новое предложение ЕС об использовании замороженных российских активов на кредит для Украины за несколько часов до того, как ЕК должна была представить законопроект. Уточняется, что текст законопроекта не отвечает требованиям Брюсселя.