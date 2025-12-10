Кремль пообещал ответить в случае конфискации российских активов

Песков: Россия не оставит без ответа возможную конфискацию своих активов

Россия будет вынуждена ответить, если произойдет конфискация ее активов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с «Известиями».

«Президент же сказал, что [в этот вопрос] было вовлечено правительство, и, конечно же, уже есть понимание [как действовать]», — сказал чиновник. Он подчеркнул, что подобные действия повлекут за собой серьезные последствия как для государств, вовлеченных в это, так и для юридических и физических лиц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует потратить замороженные активы России на восстановление страны или на оружие.