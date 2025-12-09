Реклама

Зеленский раскрыл планы Украины на замороженные российские активы

Зеленский: Замороженные активы РФ пойдут на восстановление Украины или на оружие
Александра Синицына
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, куда планирует потратить замороженные российские активы в случае передачи их Киеву. По его словам, все зависит от того, продолжатся ли боевые действия, передают «Новини.LIVE» в Telegram.

По словам Зеленского, средства пойдут либо на восстановление страны, если к этому моменту закончится вооруженный конфликт, либо, если он продолжится, — на оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«У Украины нет выбора, нам нужны деньги», — подчеркнул президент.

По его словам, ряд европейских лидеров скептически относится к формату так называемого репарационного кредита за счет замороженных активов РФ. При этом, отметил Зеленский, у Европы нет выхода, кроме как продолжать финансовую поддержку Киева.

«Либо Европа сможет решить этот вопрос в таком формате, либо будет другой формат. Это вопрос не Украины, а вопрос безопасности Европы. И если не репарационный кредит, будет другой формат в тех же объемах нашего дефицита», — сказал глава Украины.

Ранее глава депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что изъятие заблокированных в Бельгии российских активов и дальнейшая передача средств Украине в виде так называемого репарационного кредита противоречат нормам международного права. Это активы являются собственностью Центробанка и защищены на законодательном уровне, напомнила она.

