Орбан заявил о снятии связанного с Россией вопроса с повестки саммита ЕС

Орбан: ЕК сняла с повестки саммита ЕС вопрос о конфискации российских активов

Еврокомиссия (ЕК) сняла с повестки предстоящего саммита Европейского союза (ЕС) вопрос о конфискации замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы одержали победу, потому что председатель Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен] заявила, что отступает, и вопроса о российских активах даже не будет на повестке дня», — утверждает политик, добавив, что к принятию такого решения привели закулисные переговоры и «даже борьба».

Орбан отметил, что если он правильно понял заявление фон дер Ляйен, то вопрос российских активов не будет фигурировать на столе переговоров.

Саммит ЕС пройдет 18-19 декабря в Брюсселе. Центральной темой встречи станет финансирование Украины в 2026-2027 годах. Ранее стало известно, что Бельгия и еще несколько европейских стран по-прежнему выступают против использования для этих нужд замороженных активов России.