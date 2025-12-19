Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:27, 19 декабря 2025Мир

Спецпредставитель Путина заявил о решающем ударе по лидерам ЕС

Дмитриев: Фон дер Ляйен, Мерц и Стармер растратили политический капитал
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Европейские лидеры в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера исчерпали свой политический капитал, потерпев неудачу в попытке конфискации замороженных российских активов для финансирования кредита Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Решающий удар по Урсуле, Мерцу, Стармеру и поджигателям войны: они растратили политический капитал, продвигая незаконные действия против российских резервов, — и потерпели неудачу», — написал он.

Ранее стало известно, что на саммите лидеры стран ЕС решили, что согласованный план кредитования Украины на сумму 90 миллиардов евро «не будет налагать никаких финансовых обязательств на Чехию, Венгрию и Словакию». Однако в ЕС уточнили, что эти страны заставят политически «заплатить» за это.

После этого Мерц назвал решение Евросоюза по кредиту Украине явным сигналом для президента России Владимира Путина. Он также отметил, что ЕС будет держать российские активы замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит компенсацию Украине.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на решение ЕС по российским активам

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    Спутник Starlink потерял контроль из-за аномалии

    Россиянам спрогнозировали резкое подорожание машин

    В России призвали создать единую базу автозапчастей из КНР

    В российском городе объявили день траура после атаки украинских БПЛА

    Раскрыта судьба «криминального короля» Хитрика

    В словах Каллас увидели подстрекальства к войне

    Ключевой ставке в России предсказали снижение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok