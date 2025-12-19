Дмитриев: Фон дер Ляйен, Мерц и Стармер растратили политический капитал

Европейские лидеры в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера исчерпали свой политический капитал, потерпев неудачу в попытке конфискации замороженных российских активов для финансирования кредита Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Решающий удар по Урсуле, Мерцу, Стармеру и поджигателям войны: они растратили политический капитал, продвигая незаконные действия против российских резервов, — и потерпели неудачу», — написал он.

Ранее стало известно, что на саммите лидеры стран ЕС решили, что согласованный план кредитования Украины на сумму 90 миллиардов евро «не будет налагать никаких финансовых обязательств на Чехию, Венгрию и Словакию». Однако в ЕС уточнили, что эти страны заставят политически «заплатить» за это.

После этого Мерц назвал решение Евросоюза по кредиту Украине явным сигналом для президента России Владимира Путина. Он также отметил, что ЕС будет держать российские активы замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит компенсацию Украине.