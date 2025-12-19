Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:43, 19 декабря 2025Мир

Мерц назвал сигналом Путину решение ЕС по финансированию Украины

Мерц: Финансовый пакет для Украины готов — это явный сигнал Европы Путину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал решение Европейского союза (ЕС) предоставить Украине кредит под ноль процентов на основании заимствования на финансовых рынках, гарантированного бюджетом объединения, сигналом для президента России Владимира Путина. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

«Финансовый пакет для Украины готов: Украина получит беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро, как я и предлагал. Это явный сигнал Европы Путину», — написал он.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что Евросоюз будет держать российские активы замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит компенсацию Украине.

Ранее решение взять кредит за счет средств налогоплательщиков ЕС, а не замороженных денежных средств России, назвали политическим ударом для Мерца и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Отмечается, что они выступали за предоставление репарационных кредитов и пытались оказать давление на премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера по данному вопросу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц назвал сигналом Путину решение ЕС по финансированию Украины

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    Блогер описал города рядом с Москвой словами «не советую ездить»

    62-летняя актриса похвасталась фигурой в прозрачном платье без бюстгальтера

    Компания наказала сотрудника за пропуск новогоднего корпоратива

    Складного iPhone придется ждать долго

    Названы три главных импортера российской икры

    Премьер Италии обрадовалась отказу ЕС от передачи российских активов Украине

    Стало известно о подготовке ВСУ фейковых материалов об успехах на одном направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok