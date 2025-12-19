Решение ЕС по кредиту Украине назвали политическим ударом для Мерца и фон дер Ляйен

FT: Решение ЕС по кредиту Украине назвали ударом для Мерца и фон дер Ляйен

Решение взять кредит за счет средств налогоплательщиков Европейского союза (ЕС), а не замороженных денежных средств России, является политическим ударом для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Как отмечает издание, Мерц и фон дер Ляйен выступали за предоставление репарационных кредитов и пытались оказать давление на премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, чтобы он снял свои возражения. «Европа победила, и финансовая стабильность, безусловно, победила. Мы избежали хаоса, мы избежали раскола», — прокомментировал бельгийский премьер решение ЕС.

В свою очередь глава немецкого правительства охарактеризовал результат как «очень практичное, хорошее решение, которое по своему воздействию похоже на то решение, которое долго обсуждали, но которое было явно слишком сложным». По его словам, Украина должна будет погасить этот кредит только в том случае, если он будет компенсирован Россией.

«Мы всегда говорили, что речь идет о том, чтобы Киев получил деньги, а не о том, как это будет реализовано», — заключил один из европейских чиновников, участвовавший в переговорах.

Ранее стало известно, что на саммите лидеры стран ЕС решили, что согласованный план кредитования Украины на сумму 90 миллиардов евро «не будет налагать никаких финансовых обязательств на Чехию, Венгрию и Словакию». Однако в ЕС уточнили, что эти страны заставят политически заплатить за это.