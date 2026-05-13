Политик Вагенкнехт призвала Мерца уйти в отставку

Основательница немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт сказала, что канцлер Германии Фридрих Мерц должен уйти с поста главы правительства. По ее словам в соцсети X, если правительство в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ проработает еще три года, ФРГ будет уже не спасти.

«Мерц — самый непопулярный канцлер ФРГ за всю историю! Согласно последнему опросу, 87 процентов граждан недовольны работой правительства Германии. Большинство желает досрочного распада коалиции ХДС/ХСС и СДПГ», — написала политик.

По ее мнению, если это правительство проработает еще три года, Германию будет практически не спасти, поэтому Мерц должен уйти. Вагенкнехт отметила, что раздираемое противоречиями правительство ФРГ не может даже защитить граждан от стремительного роста цен на топливо. В итоге власти «просто сидят сложа руки», посетовала она.

Ранее сообщалось, что Фридриху Мерцу следует либо уйти в отставку, либо перестать комментировать мировые кризисы и начать договариваться с Россией. С таким призывом выступил депутат Тино Хрупалла в бундестаге. По его словам, если Мерц продолжит «неуклюже прятаться», то ему следует заодно обратить внимание на проблемы своих граждан.

До этого к отставке Мерца призвал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.