01:54, 31 января 2026Мир

Мерцу пригрозили отставкой из-за России

Немецкий депутат Хрупалла призвал Мерца позвонить в Москву или уйти в отставку
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: dts Nachrichtenagentur / IMAGO / Global Look Press

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу следует либо уйти в отставку, либо перестать комментировать мировые кризисы и начать договариваться с Россией. С таким призывом выступил депутат от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла в бундестаге.

«Германии, безусловно, не нужен "канцлер иностранных дел" с постоянной функцией комментатора международных кризисов нашего времени. Наконец, позвоните в Москву и договоритесь о мире! Господин канцлер, если эта должность станет для вас слишком обременительной, у вас всегда есть возможность подать в отставку», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что если Мерц продолжит «неуклюже прятаться», то ему следует заодно обратить внимание на проблемы своих граждан.

Ранее к отставке Мерца призвал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. «Мерц должен уйти в отставку, если он хочет доказать "убежденность, единство и решимость" после того, как ему не удалось добиться незаконного перемещения российских резервов», — написал он.

