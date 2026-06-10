В США оценили провал европейского истребителя FCAS

TWZ: В будущем США могут предложить Европе упрощенную версию F-47

В будущем США могут предложить Европе упрощенную версию истребителя шестого поколения F-47. Провал европейского проекта боевого самолета, создаваемого Францией, Германией и Испанией в рамках проекта Future Combat Air System (FCAS), оценило TWZ.

«Американский [истребитель пятого поколения] F-35 продолжает расширять свою клиентскую базу в Европе. Также существует перспектива того, что в будущем F-47 шестого поколения может быть предложен для экспорта в регион, хотя это может быть лишь в упрощенном варианте», — говорится в публикации американского издания.

Там же отмечается, что «последние события отражают плохое состояние франко-германского сотрудничества». Тем не менее портал допускает, что в перспективе проект истребителя FCAS в той или иной форме может быть реанимирован.

Ранее агентство Reuters сообщило, что власти Германии и Франции решили прекратить совместный проект по созданию истребителя нового поколения FCAS, предпочтя сосредоточиться на совместной работе над Combat Cloud («Боевое облако»), которая позволит объединить в единую сеть самолеты, датчики, радары и беспилотники.

В мае TWZ заметил, что компания Airbus Defence and Space (Германия) на фоне разногласий с Dassault (Франция) обратилась к Saab (Швеция) по поводу возможного сотрудничества в создании европейского истребителя нового поколения FCAS.