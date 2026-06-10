Политик Бохеньский: Зеленский открыто демонстрирует неуважение к Польше

Украинский лидер Владимир Зеленский открыто демонстрирует неуважение к Польше. Он воспринимает ее руководство марионетками правительства Германии заявил вице-председатель польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Тобиаш Бохеньский в эфире канала Telewizja Republika.

«Зеленский опирается на альянс с Германией. И он считает, что поскольку Дональд Туск в любом случае выполнит любое распоряжение, поступающее из Берлина, то ему совсем не нужно считаться с властями Польши», — посетовал политик.

Бохеньский также высказал мнение, что между Россией и Польшей есть связь, поскольку именно против них Запад исторически использовал и использует государственность Украины. По его словам, во время Первой мировой войны одним из главных сторонников создания украинского государства и пробуждения украинского национального самосознания были немцы.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выбрал необычный маршрут для поездки в Великобританию. Он полетел в Лондон через Молдавию, тогда как ранее для зарубежных визитов пользовался аэропортом польского Жешува. Это произошло на фоне нового обострения в отношениях между Польшей и Украиной из-за решения Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).