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19:31, 9 июня 2026Мир

В Польше сравнили Украину с мафиозной структурой

Депутат ЕП от Польши Зайончковская-Герник: Украина похожа на мафиозную структуру
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Ozge Elif Kizil / Anadolu Agency via Getty Images

Украина похожа на мафиозную структуру, а не на государство. Об этом заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X.

«Все это больше похоже на мафиозную структуру, чем на нормальный государственный аппарат. Коррупция на Украине — это бездонная яма», — подчеркнула политик.

По ее словам, пока Украина «насквозь прогнила из-за коррупции и прославляет устроивших геноцид», о ее вступлении в Европейский Союз (ЕС) не должно быть и речи. Депутат также призвала Польшу перестать быть «банкоматом Украины» и оказывать постоянную бескорыстную помощь.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что его «бесят» некоторые высказывания президента Украины Владимира Зеленского.

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