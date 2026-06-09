Депутат ЕП от Польши Зайончковская-Герник: Украина похожа на мафиозную структуру

Украина похожа на мафиозную структуру, а не на государство. Об этом заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X.

«Все это больше похоже на мафиозную структуру, чем на нормальный государственный аппарат. Коррупция на Украине — это бездонная яма», — подчеркнула политик.

По ее словам, пока Украина «насквозь прогнила из-за коррупции и прославляет устроивших геноцид», о ее вступлении в Европейский Союз (ЕС) не должно быть и речи. Депутат также призвала Польшу перестать быть «банкоматом Украины» и оказывать постоянную бескорыстную помощь.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что его «бесят» некоторые высказывания президента Украины Владимира Зеленского.