Туск признался, что его бесят некоторые заявления Зеленского

Польского премьер-министра Дональда Туска бесят некоторые заявления президента Украины Владимира Зеленского. В этом он признался на пресс-конференции во вторник, 9 июня.

Меня тоже, бывает, бесит, когда я слышу неумные заявления с той стороны границы. Я объяснял Зеленскому — заботьтесь о нас так же, как мы заботимся о вас Дональд Туск премьер-министр Польши

В частности, он отметил, что недавняя поездка главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в польскую столицу не увенчалась успехом. Также переговоры с ним закончились ничем.

С этим согласен и бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер. Он счел, что поездка Буданова стала лишь провокацией со стороны Украины. Зеленский же мог послать вместо него более лояльного министра или заместителя министра иностранных дел.

Буданов, с другой стороны, придерживается жесткой пробандеровской линии Лешек Миллер бывший премьер-министр Польши

На данный момент основные разногласия касаются момента, связанного с присуждением подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) почетного наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России). Тем не менее визит Буданова в Варшаву стал для Миллера «провокацией номер два».

Фото: Omar Marques / Getty Images

Туск обвинил Зеленского в отсутствии эмпатии и исторической логики

Polsatnews пишет, что, по мнению премьер-министра Польши, соседские отношения должны строиться на правде и попытке понять намерения каждого партнера. При этом сейчас дело «героев УПА» сводит все усилия на нет, указал он. На фоне этого политик обвинил Зеленского в том, что на Украине отсутствует эмпатия и историческая логика.

«В интересах Украины и интересах Польши строить отношения на основе исторической правды и взаимного уважения», — утверждает премьер Польши. В этом плане Туск призвал Зеленского проявить волю и наконец ослабить напряженность, что пойдет лишь на пользу отношениям между Киевом и Варшавой.

Именно решение президента Украины привело к этому кризису. В этом я не сомневаюсь Дональд Туск премьер-министр Польши

Он также уверен, что польско-украинские отношения «должны быть равноправными». Польша, по словам премьер-министра, не хочет «растрачивать дружбу» с Украиной, даже несмотря на такие моменты из исторической памяти и общего печального прошлого.

Фото: Офис президента Украины

Варшава и Киев переживают кризис в отношениях из-за пособников Гитлера

Напряженность в отношениях Польши и Украины возникла после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский присвоил подразделению ВСУ — отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций, считающегося элитным — имя «героев УПА». Решение вызвало резкую критику в Польше.

Известно, что УПА в годы Второй мировой войны действовали на стороне Третьего рейха. Ее члены были пособниками Адольфа Гитлера. Главное из того, что они сделали — Волынская резня. В 1943-1944 годах украинские националисты устроили массовые расправы над польским населением на территории Волыни.

В день, когда было принято решение о присвоении звания подразделению ВСУ, экс-президент Лех Валенса заявил, что лидер Украины оскорбил память поляков. МИД Польши вызвал посла для выражения обеспокоенности.

Тем временем в МИД России высмеяли позицию Варшавы по героизации нацистов в Киеве. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова охарактеризовала полемику между Варшавой и Киевом словом «жабогадюкинг».