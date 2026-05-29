15:27, 29 мая 2026

МИД Польши возмутился героизацией бандеровцев на Украине

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

МИД Польши вызвал посла Украины в Варшаве Василия Боднара. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, ноту протеста вручили дипломату в связи с решением президента Украины Владимира Зеленского присудить наименование «имени героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей польской государственной награды — ордена Белого Орла за этот шаг.

