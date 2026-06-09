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17:14, 9 июня 2026Мир

Премьер европейской страны признался в бешенстве из-за заявлений Зеленского

Премьер Польши Туск признался, что его бесят некоторые заявления Зеленского
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что его бесят некоторые заявления украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube-канале его канцелярии.

«Меня тоже, бывает, бесит, когда я слышу неумные заявления с той стороны границы. Я объяснял Зеленскому — заботьтесь о нас так же, как мы заботимся о вас», — сказал политик.

Он отметил, что поездка главы офиса Зеленского Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Польшу и переговоры с ним закончились неудачей.

Ранее бывший польский премьер Лешек Миллер заявил, что приезд Буданова в Польшу является провокацией со стороны Украины.

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